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Marin Anicic resmen Konyaspor'da

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 02.08.2019 19:54 | Son Güncelleme

Konyaspor, Boşnak stoper Marin Anicic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Marin Anicic resmen Konyaspor'da

Konyaspor, Kazakitan ekiplerinden Astana'dan kadrosuna kattığı Marin Anicic ile 2+1 yıllı sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Marin Anicic, Konyaspor'a geldiği için memnun olduğu söyledi.

Anicic, "Bugün burada olmaktan son derece memnunum. Transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten benim de çok istediğim bir transferdi. Konyaspor’u gelmeden önce kulüp yapısını, şehrin futbola ilgisini araştırdım. Bana anlatılanlar, izlediklerim ve edindiğim bilgiler neticesinde gönül rahatlığıyla bu imzayı atıyorum. Konyaspor’a katkı sağlamak ve taraftarın önünde maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Taraftarlarımızı ve bu kulübe aidiyet hisseden herkesi en içten duygularımla selamlıyorum”dedi.

Kendisini yeşil beyazlı takıma bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalayan Marin Anicic'in 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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Marin Anicic konyaspor

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