Marina Maljkovic Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Düşük bütçe ile önemli başarılar kazanan ve Eurocup'ı Sarı Kırmızılıların müzesine götüren Marina Maljkovic, takımdan ayrıldı. Sırp koçun Çin'den bir takımla görüştüğü öğrenildi.

(Basket Dergisi)





