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Marina Maljkovic Galatasaray'dan ayrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Düşük bütçe ile önemli başarılar kazanan ve Eurocup'ı Sarı Kırmızılıların müzesine götüren Marina Maljkovic, takımdan ayrıldı.

Marina Maljkovic Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Düşük bütçe ile önemli başarılar kazanan ve Eurocup'ı Sarı Kırmızılıların müzesine götüren Marina Maljkovic, takımdan ayrıldı. Sırp koçun Çin'den bir takımla görüştüğü öğrenildi.

(Basket Dergisi)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Marina Maljkovic

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