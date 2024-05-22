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Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı! Yeni adresi hemen belli oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.05.2024 16:39
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli, Akdeniz ekibine veda ederek paylaşımda bulundu.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı! Yeni adresi hemen belli oldu...
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor'da lig bitmeden bir ayrılık daha yaşandı. Takımın en önemli yıldızlarından biri olan Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

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İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adana Demirspor'a veda ettiğini ifade etti. Balotelli, üzgün bir emojiyle uçaktan paylaşım yaptı.

YENİ DURAĞI ARJANTİN

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Balotelli geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta, Bombonera'da oynamak" ifadelerini kullanmıştı. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile görüşen İtalyan oyuncu anlaşma sağladı ve imza atmak için Arjantin'e uçtu.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor balotelli
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