Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı! Yeni adresi hemen belli oldu...

Adana Demirspor'da lig bitmeden bir ayrılık daha yaşandı. Takımın en önemli yıldızlarından biri olan Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adana Demirspor'a veda ettiğini ifade etti. Balotelli, üzgün bir emojiyle uçaktan paylaşım yaptı.

YENİ DURAĞI ARJANTİN

Balotelli geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor ile kontratım sona eriyor. Hayalim Boca Juniors'ta, Bombonera'da oynamak" ifadelerini kullanmıştı. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile görüşen İtalyan oyuncu anlaşma sağladı ve imza atmak için Arjantin'e uçtu.





