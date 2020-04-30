Mario Balotelli: Brescia'da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum

Sosyal medyada bir canlı yayınına katılan Balotelli, Serie B'ye düşme ihtimali yüksek olan Brescia'dan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

29 yaşındaki forvet, "Brescia'da mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Brescia benim şehrim. Birçok harika adamın ve muhteşem taraftarların olduğu büyük bir kulüpteyim" dedi. Mario Balotelli geçirdikleri sezonla ilgili, "Bu sezon zorlandık ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Daha iyisini yapmak istedik ancak sezon bizim için zor oldu" ifadesini kullandı.

Serie A'da 26 maç sonunda topladığı 16 puanla son sırada yer alan Brescia, düşme hattının 9 puan gerisinde yer alıyor. Balotelli, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşme imzaladığı Brescia'da 19 lig maçına çıktı ve 5 gol attı.

(AJANSSPOR)



