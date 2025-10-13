Mario Balotelli'den geleceğine dair açıklama: Çıkmaza girdim!

Mario Balotelli, Trento’da düzenlenen Spor Festivali’nde geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Serbest statüde bulunan 35 yaşındaki golcü, fiziksel olarak formda olduğunu belirterek İtalya’da kalmak istediğini dile getirdi.

"ÇIKMAZA GİRDİM"

“Çıkmaza girdim” diyen Balotelli, “Kendimi iyi hissediyorum. Yurt dışından bazı teklifler aldım ancak İtalya’da oynamayı tercih ediyorum. Şu anda kariyerimle ilgili bir çıkmazdayım.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Genoa forması giyen deneyimli futbolcu, temmuz ayında kulübünden ayrılmıştı. Daha önce Türkiye’de Adana Demirspor’da da forma giyen Balotelli, Akdeniz ekibinde çıktığı 51 maçta 26 gol atıp 8 asistle dikkat çekmişti.