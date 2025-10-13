SPOR

Mario Balotelli'den geleceğine dair açıklama: Çıkmaza girdim!

Trento’daki Spor Festivali’nde konuşan Mario Balotelli, fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ancak kariyerinde bir çıkmaz yaşadığını söyledi. Serbest statüde bulunan 35 yaşındaki golcü, yurt dışından teklif aldığını ancak İtalya’da kalmak istediğini ifade etti. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Mario Balotelli, Trento’da düzenlenen Spor Festivali’nde geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Serbest statüde bulunan 35 yaşındaki golcü, fiziksel olarak formda olduğunu belirterek İtalya’da kalmak istediğini dile getirdi.

"ÇIKMAZA GİRDİM"

Mario Balotelli den geleceğine dair açıklama: Çıkmaza girdim! 1

“Çıkmaza girdim” diyen Balotelli, “Kendimi iyi hissediyorum. Yurt dışından bazı teklifler aldım ancak İtalya’da oynamayı tercih ediyorum. Şu anda kariyerimle ilgili bir çıkmazdayım.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Genoa forması giyen deneyimli futbolcu, temmuz ayında kulübünden ayrılmıştı. Daha önce Türkiye’de Adana Demirspor’da da forma giyen Balotelli, Akdeniz ekibinde çıktığı 51 maçta 26 gol atıp 8 asistle dikkat çekmişti.

