Mario Balotelli için sürpriz transfer iddiası! Yuvaya geri dönüyor...

Daha önce Süper Lig'de de forma giyen ve Adana Demirspor'dan ayrıldığı günden bu yana herhangi bir kulüple anlaşmayan Mario Balotelli için sürpriz bir iddia gündemde.

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Buna göre İtalya Serie A ekiplerinden Torino, sakatlanan Duvan Zapata'nın yerine Mario Balotelli'yi transfer edebilir. La Stampa'nın haberine göre Mario Balotelli, Monza'dan ayrıldıktan üç yıl sonra Serie A'ya dönebilir. Torino'nun, ciddi bir sakatlık geçirerek sezonun geri kalanını kaçıracak olan Duván Zapata'nın yerine Balotelli'yi transfer etmek istediği bildirildi.

İtalyan forvet, iki sezonda 25 gol attığı Adana Demirspor'la sözleşmesi bittikten sonra serbest transfer olacak.