Mario Balotelli, Nice'den ayrılmak istiyor

İtalyan forvetin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam Patrick Vieira, "Takımdan ayrılmayı istiyor. Dolayısıyla takımda kalma ihtimali çok düşük" dedi.
Nice'te devam etmek isteyen oyuncularla çalışmak istediğini vurgulayan Vieira, durumun kompleks ve çözümü zor bir hale geldiğini belirtti.
İtalyan basınına göre 10 milyon euro karşılığında bonservisi alınabilecek oyuncu ülkesi İtalya Serie A'dan istense de oyuncunun yüksek maaş talebi transferi zora sokuyor.
Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı!
Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
İslam Slimani Fenerbahçe'den 4.5 milyon Euro civarında para alacak
Fikret Orman duyurdu! Beşiktaş seçime gidiyor
Galatasaray'da Tolga Ciğerci'ye Stuttgart talip
Bafetimbi Gomis'ten yedek kulübesi açıklaması!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Islam Slimani İstanbul'a geldi!
FIFA, Manisaspor'a 6 puan silme cezası verdi!
Trabzonspor'un anlaştığı Antony Nwakaeme İstanbul'a geldi!
Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 83 milyona gidiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum