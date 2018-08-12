Mario Balotelli, Nice'den ayrılmak istiyor

İtalyan forvetin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam Patrick Vieira, "Takımdan ayrılmayı istiyor. Dolayısıyla takımda kalma ihtimali çok düşük" dedi.

Nice'te devam etmek isteyen oyuncularla çalışmak istediğini vurgulayan Vieira, durumun kompleks ve çözümü zor bir hale geldiğini belirtti.

İtalyan basınına göre 10 milyon euro karşılığında bonservisi alınabilecek oyuncu ülkesi İtalya Serie A'dan istense de oyuncunun yüksek maaş talebi transferi zora sokuyor.

