Mario Balotelli'nin aklını başından alan şaka

İtalya Milli Takımı kampında Napoli takımının oyuncusu Lorenzo Insigne’nin, Fransa’nın Nice takımı oyuncusu Mario Balotelli’ye yaptığı şakanın görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.
Insigne, saklandığı perdenin arkasından bir anda Balotelli’nin karşısına çıktı. Bir anlık korku yaşayan Balotelli, elindeki telefonu düşürmemek için zor tuttu.
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