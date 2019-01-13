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Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2019 09:02 | Son Güncelleme

Galatasaray için İstanbul'a geldiği gündemi meşgul eden Balotelli gerçekleri ortaya çıktı. Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Balotelli'nin sarı kırmızılı kulübün gündeminde olmadığı öğrenildi.

Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı

Galatasaray transfer çalışmalarını devam ettirirken, gündeme gelen son isim Mario Balotelli oldu. Ara transfer döneminde kadrosuna en az 2 golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray için son olarak Balotelli ismi gündeme geldi. Fransız futbolcunun İstanbul'a gelerek Maslak'ta bir otelde Galatasaray Kulübü ile transfer görüşmesi yaptığı dahi iddia edildi.

FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Balotelli, Galatasaray'ın gündeminde yer almıyor. Balotelli'nin Galatasaray'ın Ocak ayı için belirlediğ golcü alternatifleri arasında da yer almadığı öğrenildi.

Nitekim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerinde disiplin problemi olduğu için teklif edilen Emre Mor'un transferini de reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mario balotelli

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