Mario Gomez'den Beşiktaş açıklaması!

Sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönebileceği yönünde iddialar bulunan Mario Gomez, yaz aylarında ayrılma ihtimali olmadığını ve kariyerini Stuttgart'ta tamamlamak istediğini söyledi.
Stuttgarter Zeitung' a konuşan ve ayrılık iddialarına anlam veremediğini belirten tecrübeli golcü, "Bu iddialar nereden çıkıyor bilmiyorum ama ayrılık, tartışma konusu bile olmadı. Benim en büyük amacım, hayalim, kariyerimi iyi bir şekilde Stuttgart'ta noktalamak" dedi.
Almanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda oynamak istediğini de söyleyen Gomez, "Harika bir kadromuz var ve Almanya ben olmazsam şampiyon olamaz diye bir şey yok. Ben yine de tüm yeteneklerimle Almanya'nın hizmetindeyim. İyi durumdayım ve hazırım" ifadelerini kullandı.
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