Mario Lemina'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı Mario Lemina, sarı - kırmızılı takıma veda ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Gabonlu futbolcu, paylaşımında, "Ne yıl ama! Kulübe geldiğimden bu yana bana büyük bir sevgi gösterdiniz. Burada adım adım ilerledim ve kişisel olarak çok büyüdüğümü hissediyorum. İyi zamanlarda ve kötü zamanlarda, Galatasaray formasını bir kez bile giydiğim için onurlu ve gururluyum. Herkese teşekkürler. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm teknik ekibe teşekkürler. Sizi kalbimin en derininden gelen sevgiyle seviyorum. Yakında görüşürüz, bu hikaye daha bitmedi" ifadelerini kullandı.

Lemina, Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.





