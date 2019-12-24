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Mario Mandzukic resmen Al Duhail'de

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.12.2019 19:41 | Son Güncelleme

Juventus'ta gözden çıkarılan Mario Mandzukic, Katar Ligi ekibi Al Duhail'e imza attı.

Mario Mandzukic resmen Al Duhail'de

Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, Juventus'tan tecrübeli golcü Mario Mandzukic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Forvet arayışları kapsamında Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu da gündemine aldığı belirtilen Katar ekibi, Mandzukic ile 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

33 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünden yıllık 7,3 milyon euro garanti ücret alacak.

Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Mandzukic, bu sezon forma şansı bulamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Al Duhail Mario Mandzukic Transfer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
33 yaşındaki oyuncuya yıllık 7.3 milyon tam keriz bunlar ee nede olsa para bol fakir fukaraya yardım et desen kılını kıpırdatmazlar
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