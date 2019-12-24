Mario Mandzukic resmen Al Duhail'de

Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, Juventus'tan tecrübeli golcü Mario Mandzukic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Forvet arayışları kapsamında Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu da gündemine aldığı belirtilen Katar ekibi, Mandzukic ile 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
33 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünden yıllık 7,3 milyon euro garanti ücret alacak.
Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Mandzukic, bu sezon forma şansı bulamamıştı.
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