Mario Mandzukic transferinde Manchester United Beşiktaş'a rakip oldu!

Anthony Martial ve Marcus Rashford'dan bu sezon beklenen performansı alamayan Manchester United'ın Juventus'ta Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala'nın arkasında kalan Hırvat golcüye teklif götüreceği kaydedildi.
HESAPLARI YORUMLARA KAPATMIŞTI
Mandzukic, Beşiktaş taraftarlarının kendisine gönderdiği ''Come to Beşiktaş'' mesajlarının ardından sosyal medya hesaplarını yorumlara kapatmıştı.
32 yaşındaki Hırvat golcü, bu sezon Juventus formasıyla toplam 43 maça çıkarken 10 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.
(Sporx)
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