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Mario Mandzukic transferinde Manchester United Beşiktaş'a rakip oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.05.2018 21:03 | Son Güncelleme

Mario Mandzukic transferinde Beşiktaş'a Manchester United engeli geldi. İtalyan medyasının iddiasına göre Jose Mourinho'nun transfer listesinde Juventus'tan ayrılması beklenen Mandzukic yer alıyor.

Mario Mandzukic transferinde Manchester United Beşiktaş'a rakip oldu!

Anthony Martial ve Marcus Rashford'dan bu sezon beklenen performansı alamayan Manchester United'ın Juventus'ta Gonzalo Higuain ve Paulo Dybala'nın arkasında kalan Hırvat golcüye teklif götüreceği kaydedildi.

HESAPLARI YORUMLARA KAPATMIŞTI

Mandzukic, Beşiktaş taraftarlarının kendisine gönderdiği ''Come to Beşiktaş'' mesajlarının ardından sosyal medya hesaplarını yorumlara kapatmıştı.

32 yaşındaki Hırvat golcü, bu sezon Juventus formasıyla toplam 43 maça çıkarken 10 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Mario Mandzukic Beşiktaş Manchester United

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