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MARİŞ, Mardinli girişimci Vedat Özçelik’i ağırladı

15.11.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MARİŞ, Mardinli girişimci Vedat Özçelik’i ağırladı

İSTANBUL (AA) - Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ), geleneksel cumartesi toplantıları kapsamında Mardinli girişimci ve Tatko 1927 Holding Ortağı Vedat Özçelik'i ağırladı.

MARİŞ açıklamasına göre, dernek merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş gerçekleştirdi.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen Akkuş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) getirdiği düzen sonrasında tüm dünyada gerek endüstriyel alanda gerekse tüketici taleplerinde büyük değişiklikler meydana geldiğini dile getirdi

Her alanda köklü değişimlerin oluştuğunu belirten Akkuş, 10 yıllık dijital inovasyonun üç ay gibi kısa bir süreye sığmasıyla e-ticaretten bankacılığa, uzaktan çalışmadan eğitime kadar geniş bir yelpazede yeni eğilimlerin ortaya çıktığını kaydetti.

Akkuş, 2025 yılına gelindiğinde B2B ticaretin yüzde 80'inin dijital etkileşimle gerçekleşeceğini, bundan böyle şirketlerin eski iş yapma biçimleriyle yola devam edemeyeceğini vurguladı.

Salgınla birlikte ham maddeye erişim sorunu ile enerji ve navlun fiyatlarındaki yükselişlerin küresel tedarik zincirlerinde oluşturduğu risklere değinen Akkuş, "Bu riskleri aşmak ancak güçlü bir inovasyonla mümkün. Peki biz ticari faaliyetlerimizi mevcut iş yapma usullerimizle sürdürebilecek miyiz? Kendimize bugün, cesurca bu soruyu sormamız ve kendi inovasyonumuzu hayata geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Tatko 1927 Holding Ortağı Vedat Özçelik de Mardin Kızıltepe'de bir tesadüf sonucu İngilizce öğrenmeye niyetlenmesiyle başlayan ve Türkiye lastik pazarının en büyük oyuncularından olan Tatko’nun kuruluşuna kadar giden başarı öyküsünü MARİŞ üyeleriyle paylaştı.

Son yıllarda özellikle lastik sektöründe inovasyon, dijitalleşme ve insan kaynağına yaptığı yatırımlardan edindiği tecrübeleri aktaran Özçelik, girişimcilik serüveni boyunca memleketi Mardin’le bağının hiç kopmadığını, Mardin MovaPark AVM ve Airport Otel’in de kısa sürede Mardin’in sosyal ve ticari hayatında merkezi bir konuma yerleştiğini ifade etti.

Öte yandan, toplantıda Mardin’de gençleri merkezine alan dijital bir eko-sistem kurulması yönünde iş birliği kararı da alındı.

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