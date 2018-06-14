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Marius Sumudica Al Shabab takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:37 | Son Güncelleme

Kayserispor'la ligde iyi bir çıkış yakalayan, daha sonra Kayseri'den ayrılan Rumen teknik direktör Sumudica'nın yeni adresi belli oldu. Sumudica, Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Marius Sumudica Al Shabab takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Mısır Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hector Cuper, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammed Salah'ın, yarın Uruguay ile oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu maçında yüksek ihtimalle sahada olacağını söyledi.

Cuper, yarın TSİ 15.00'te Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yapılacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, Salah'ın tedavisinin çok iyi gittiğini belirterek, "Çok hızlı iyileşti. Son anda beklenmedik bir şey yaşanmazsa oynama şansının yüzde 100'e yakın olduğunu garanti edebilirim." ifadelerini kullandı.

32 golle 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve 31. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

2018 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Mısır, 19 Haziran'da ev sahibi Rusya, 25 Haziran'da ise Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

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Marius Sumudica al shabab

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