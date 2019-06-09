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Marius Sumudica Gazişehir'den teklif aldığını açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Ülkemizde daha önce Kayserispor'u çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın adı bir süredir Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'le birlikte anılıyordu. 48 yaşındaki hoca, ülkesinde yaptığı açıklamada şu ana dek en makul teklifi Türkiye'den aldığını söyledi.

Marius Sumudica Gazişehir'den teklif aldığını açıkladı

Türkiye'de son olarak Kayserispor'u çalıştırdıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının başına geçen Sumudica sezon sonunda kulübünden ayrılma kararı aldıktan sonra kendisine Türkiye'den teklif geldiğini söyledi.

Rumen teknik adam Sumudica, Romanya ve Suudi Arabistan dışında Türkiye'den teklif aldığını ve son olarak Gazişehir Gaziantep'in kendisine teklif yaptığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları devam ederken, Rumen teknik adam Sumudica Gazişehir Gaziantep'in kendisine teklif yaptığını söyledi.

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Gazişehir Gaziantep Marius Sumudica

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