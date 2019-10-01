Marius Sumudica: Hakemlere soruyorum, golümüz neden iptal edildi?

Marius Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:

"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."

BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

