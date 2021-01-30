SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü

Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü

30.01.2021 21:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü

Rizespor'da ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Marius Sumudica, 70. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe karşısında Rizespor'un başında ilk maçına çıkan Marius Sumudica, kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Rumen teknik adam, öncelikle 20. dakikada yaptığı itirazların ardından hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kartla uyarıldı. Karşılaşmanın 2. yarısında ağları bulan toplarının gol değeri kazanmamasının ardından itirazlara başlayan Sumudica, pozisyonun devamında hakem Bitigen orta sahaya geldiğinde alkışlarla ve sözleriyle protestosunu sürdürdü ve 2. sarı kartı gördükten sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SUMUDICA'NIN 3. KIRMIZI KARTI

Gaziantep FK'da görev yaptığı dönemde de birçok maçta sarı kart gören ve ligde toplamda 3 kırmızı karta ulaşan, bu sezon 4 maç da ceza alan Sumudica, böylece Rizespor kariyerine de kırmızı kartla başlamış oldu. Süper Lig'de şu ana kadar 3 kırmızı kart gören herhangi bir oyuncu ise yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Alexander Söderlund Rizespor’daAlexander Söderlund Rizespor’da
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Diğer Haberler

Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü

Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü

Alexander Söderlund Rizespor’da

Alexander Söderlund Rizespor’da

Sumudica, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı

Sumudica'nın Galatasaray sözleri şaşırttı

Damjan Dokovic Çaykur Rizespor'da

Damjan Dokovic Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Marius Sumudica’yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Marius Sumudica transferi resmen açıklandı

Hasan Kartal: Maalesef 1 puanla dönüyoruz

'Maalesef 1 puanla dönüyoruz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.