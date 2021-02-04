Marius Sumudica'nın hedefi galibiyet

Rumen teknik adam, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçını kazanmayı hak etmediklerini ve 1-1'lik beraberliğin adil bir sonuç olduğunu kaydederken, son dakikada duran toptan gol yemelerinin ise kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Hakemin çıkmayan topu korner olarak değerlendirdiğini savunan Sumudica, "Ancak esas hata bizdeydi. Korner atışında altı pas içerisinde bir futbolcu ayak içi vuramaz. Son iki maçta iki gol yedik. Biri frikik ve biri kornerden. Bunları düzeltmeliyiz" diye konuştu.

Sumudica, Rize şehrinin çok sıcakkanlı olduğunu, buraya da takımın potansiyeline inandığı için geldiğini aktardı.

Oyuncuların fiziksel olarak beklentilerinin altında olduğunu anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Fiziksel olarak bu takımda işler çok iyi değil. Bütün sorumluluğu geçmişte bu takımla çalışan teknik ekibe yüklemiyorum. Kovid-19'dan çıkan oyuncular var. Hepsi bitik. İki hafta odada kapalı kalınca olmuyor. Boldrin, Moroziuk, Meriah, hepsini direkt oyuna almak zorunda kaldım. Günden güne göreceksiniz ki bu takım daha iyiye gidecek" şeklinde konuştu.