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Marius Sumudica'nın hedefi galibiyet

04.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Marius Sumudica'nın hedefi galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takım olarak çok daha iyi olacaklarını ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanına galibiyet için gideceklerini söyledi.

Rumen teknik adam, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçını kazanmayı hak etmediklerini ve 1-1'lik beraberliğin adil bir sonuç olduğunu kaydederken, son dakikada duran toptan gol yemelerinin ise kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Hakemin çıkmayan topu korner olarak değerlendirdiğini savunan Sumudica, "Ancak esas hata bizdeydi. Korner atışında altı pas içerisinde bir futbolcu ayak içi vuramaz. Son iki maçta iki gol yedik. Biri frikik ve biri kornerden. Bunları düzeltmeliyiz" diye konuştu.

Sumudica, Rize şehrinin çok sıcakkanlı olduğunu, buraya da takımın potansiyeline inandığı için geldiğini aktardı.

Oyuncuların fiziksel olarak beklentilerinin altında olduğunu anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Fiziksel olarak bu takımda işler çok iyi değil. Bütün sorumluluğu geçmişte bu takımla çalışan teknik ekibe yüklemiyorum. Kovid-19'dan çıkan oyuncular var. Hepsi bitik. İki hafta odada kapalı kalınca olmuyor. Boldrin, Moroziuk, Meriah, hepsini direkt oyuna almak zorunda kaldım. Günden güne göreceksiniz ki bu takım daha iyiye gidecek" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN HAKEMLER İÇİN BEN BİR ÖDÜL GİBİYİM"

Rumen çalıştırıcı, berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında sahada olması durumunda, kazanabileceklerine inandığını vurguladı.

Gelecekte daha dikkatli olarak kırmızı kartla sahadan atılmamaya özen göstereceğini kaydeden Sumudica, "Şu anda açık bir gerçek var. Bütün hakemler için ben bir ödül gibiyim. Herkes Sumudica'yı attığı zaman mutlu oluyor. Bugünden itibaren onlara asla bu fırsatı vermeyeceğim. Onlarla konuşmayacağım. Sadece kendi takımımla konuşacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel hataları gidermek için çalıştıklarını anlatan Sumudica, "Bireysel hatalardan artık sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Eğer bireysel hatayla gol yersek, oyuncu bir sonraki maçta yanımızda oturur. Bazı maçları bir frikikle, bir kornerle kazanır veya kaybedersiniz" dedi.

"SUMUDİCA'NIN SİZE BİR SÜRPRİZİ VAR"

Kadroyu tanımaya başladığını ve hak etmeyenlerin tribünde oturacağını belirten Sumudica, "Bir sonraki maç için size sürpriz hazırlıyorum. Sumudica'nın size bir sürprizi var. Başka bir futbol oynayacak bu takım. Biz Alanya'ya üç puan almak için gidiyoruz. Bir puan alırsak iyi ama üç puan alırsak çok daha iyi. Ancak biz orada asla yenilmeyeceğiz. Ben hiçbir maça 1 puan almak için hazırlanmam" açıklamasında bulundu.

Sumudica, Remy'nin takıma uzun süre katkı sağlayamayacağını, kendisinin tedavi için Almanya'ya gittiğini sözlerine ekledi.

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