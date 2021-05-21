Marius Sumudica'ya Türkiye'den teklif var

Süper Lig'de geride kalan sezon Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeni gelişmeler yaşandı.

Rumen teknik adam, ülkesinin takımlarından Steaua Bükreş'ten gelen teklifi kısa bir süre önce reddetti. Bu gelişmenin ardından Sumudica'ya Türkiye'den teklif olduğu ortaya çıktı.

Marius Sumudica'nın bir dönem çalıştığı Kayserispor'un, Rumen teknik adamın kapısını çaldığı öğrenildi. Kayserispor'un Sumudica'ya yıllık 1 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Rumen basını, Suudi Arabistan takımı Al Feiha'nın da Sumudica'ya yıllık 1,5 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurdu.

50 yaşındaki Rumen teknik adamın, geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

(SPORX)

