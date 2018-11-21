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Mark Van Bommel'den Phillip Cocu sözleri

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

Sezon başında Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'yle anlaşması sonrası PSV'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Mark van Bommel, aldığı teklifi anlattı.

Mark Van Bommel'den Phillip Cocu sözleri

Phillip Cocu'nun ardından PSV'de göreve gelen ve lige muhteşem bir başlangıç yapan PSV'de teknik direktör Mark Van Bommel, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Van Bommel, Cocu'nun ani ayrılışından sonra teklif gelmesinin ani olduğunu söylerken, kabul etmekte tereddüt etmediğini dile getirdi.

41 yaşındaki genç teknik adam göreve başlamasıyla ilgili "Göreve başlamam biraz ani oldu. Dünya Kupası oynanıyordu. Cocu Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra bana görev almayı isteyip istemediğim soruldu. Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlanmamız için önümüzde çok zaman yoktu ama kulübü tanıyordum. Buradaki insanlar da beni biliyordu. Ben de tereddüt etmeden kabul ettim" ifadelerini kullandı. Van Bommel önderliğinde PSV, Eredivisie'de 12 maçta 12 galibiyet aldı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Mark van Bommel psv van bommel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bommel 12 maçta 12 galibiyet almış psv ile.. demek marifet koku da değilmiş.. çünkü koku hiç bir zaman 12 de 12 yapamaz.. rüyasında bile... madem oyle marifetse bommel i getirsin iş bilmez yönetim.. getirdiği koku resmen çöptü...
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