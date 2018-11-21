Mark Van Bommel'den Phillip Cocu sözleri

Phillip Cocu'nun ardından PSV'de göreve gelen ve lige muhteşem bir başlangıç yapan PSV'de teknik direktör Mark Van Bommel, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Van Bommel, Cocu'nun ani ayrılışından sonra teklif gelmesinin ani olduğunu söylerken, kabul etmekte tereddüt etmediğini dile getirdi.

41 yaşındaki genç teknik adam göreve başlamasıyla ilgili "Göreve başlamam biraz ani oldu. Dünya Kupası oynanıyordu. Cocu Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra bana görev almayı isteyip istemediğim soruldu. Şampiyonlar Ligi elemelerine hazırlanmamız için önümüzde çok zaman yoktu ama kulübü tanıyordum. Buradaki insanlar da beni biliyordu. Ben de tereddüt etmeden kabul ettim" ifadelerini kullandı. Van Bommel önderliğinde PSV, Eredivisie'de 12 maçta 12 galibiyet aldı.

(SPORX)





