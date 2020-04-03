Market poşetlerinde koronavirüs tehlikesi! Korunmak için bu yöntem işe yarıyor...

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunmak için açıklanan tedbirler kapsamında kişisel temizlik ön planda tutulmuştur. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde kişilerin sosyal izolasyona dikkat ederek temel hijyen kurallarını yerine getirmesi beklenmektedir. Ellerin sıklıkla su ve sabun ile yaklaşık 20 saniye yıkanması uzmanlar tarafından tavsiye edilirken kullanılan yüzeylerin deterjan ile temizlenmesinin de önemi vurgulanır.
Kişisel ve ev temizliğinin yanı sıra vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları da söylenir. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri süpermarketler ise virüsün yayılması için "ideal" ortamlar olarak değerlendirilir. Peki uzmanlara göre; süpermarketlerdeki riskleri azaltmanın yolları nelerdir? Marketten gelen poşetler koronavirüse karşı nasıl temizlenmeli? İşte, potansiyel tehlike market poşetlerinden koronavirüse karşı korunma yöntemleri...
Koronavirüsün neden olduğu salgının yayılım hızını azaltmak için vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmıştır. Vatandaşların zaruri durumlar olmadığı sürece evde kalmasının önemi defalarca belirtilmiştir. Evde kal çağrısına uyan çoğu vatandaş market alışverişini evine kargo ile sipariş ederken kimisi ise gerekli önlemleri alarak alışveriş yapmak için markete gitmeyi tercih ederler.
İsterseniz evinize söyleyin isterseniz markete giderek bizzat alışverişinizi kendiniz yapın, koronavirüs riski aldığınız ürünler üzerinden devam eder. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsünün yaptığı inceleme sonucunda koronavirüsünün yüzeylerde yaşama süreleri tespit edilmiştir:
Bakır yüzeylerde 4 saat,
Paslanmaz çelik yüzeylerde 72 saat,
Kağıt üzerinden 96-120 saat,
Plastik yüzeylerde 120 saat,
Alüminyum yüzeylerde 2-8 saat,
Tahta ve cam yüzeylerde 96 saat kalabilmektedir.
Market poşetlerinin kağıt, bez ya da plastik materyallerden oluşturulduğu düşünüldüğünde koronavirüsün evinize gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek gerekir. Üstelik market poşetlerinden çıkardığınız ambalajlı ürünler için de aynı risk söz konusu olur.
Market alışverişinde sosyal mesafenin korunması önemlidir. Aynı zamanda alışverişten önce ve sonra eller mutlaka su ve sabun ile 20 saniye boyunca yıkanmalı, dezenfekte edilmelidir.
Dokunulan her yerde virüs olma ihtimali düşünülerek temas etmemeye özen gösterin. Ellerinizi dezenfekte edene kadar yüz, göz, ağız ve burna dokunmamak gerekir.
İngiltere Gıda Standartları Kurumu'nun internet sitesinde yiyeceklerin 70 derecede ve en az 2 dakika boyunca bu sıcaklıkta pişirilmesi tavsiye edilir.
Marketten gelen ürünlerin 3 saat boyunca açık havada tutulması gerekir. Aynı zamanda plastik, cam ve metal ambalajlı olan ürünleri su ile seyreltilen çamaşır suyu ile yıkamak da riski indirmektedir. (Seyreltmek için 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu katılabilir.)
Ambalajsız sebze ve meyve gibi besinleri su ile yıkayıp kurutun. Bu besinleri sirke ve su ile dolu bir kapta bekletebilirsiniz.
Eve getirdiğiniz poşetlerin üstüne, eve almadan önce antibakteriyel jel ya da dezenfektan sıkmak yararlı olur. Alkol oranı yüksek limon kolonyası da kullanabilirsiniz.
Riski en aza indirmek için paket içeriklerini temiz tabak ya da kaplara boşaltabilirsiniz. Bu işlemin ardından ambalaj ve torbaları çöpe atmayı unutmamalısınız.
Bez poşetlerin dezenfekte edilmesi için 60 derecelik sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkaması da önemli bir adım olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum