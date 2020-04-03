Market poşetlerinde koronavirüs tehlikesi! Korunmak için bu yöntem işe yarıyor...

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunmak için açıklanan tedbirler kapsamında kişisel temizlik ön planda tutulmuştur. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde kişilerin sosyal izolasyona dikkat ederek temel hijyen kurallarını yerine getirmesi beklenmektedir. Ellerin sıklıkla su ve sabun ile yaklaşık 20 saniye yıkanması uzmanlar tarafından tavsiye edilirken kullanılan yüzeylerin deterjan ile temizlenmesinin de önemi vurgulanır.

Kişisel ve ev temizliğinin yanı sıra vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları da söylenir. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri süpermarketler ise virüsün yayılması için "ideal" ortamlar olarak değerlendirilir. Peki uzmanlara göre; süpermarketlerdeki riskleri azaltmanın yolları nelerdir? Marketten gelen poşetler koronavirüse karşı nasıl temizlenmeli? İşte, potansiyel tehlike market poşetlerinden koronavirüse karşı korunma yöntemleri...

MARKET ALIŞVERİŞİNDE KORONAVİRÜS BULAŞMA RİSKİ VAR MIDIR?

Koronavirüsün neden olduğu salgının yayılım hızını azaltmak için vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmıştır. Vatandaşların zaruri durumlar olmadığı sürece evde kalmasının önemi defalarca belirtilmiştir. Evde kal çağrısına uyan çoğu vatandaş market alışverişini evine kargo ile sipariş ederken kimisi ise gerekli önlemleri alarak alışveriş yapmak için markete gitmeyi tercih ederler.