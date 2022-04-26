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Markete giderken düşen uçağın altında kalmaktan son anda kurtuldu

26.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki uçak kazasında güvenlik kamerasınca görüntülenen Yılmaz Özgür: - "Çarpma anında patlama yaşansaydı alevler beni yutabilirdi. Çünkü akaryakıtın içinde kalmıştım. Elbiselerim komple sıvıydı. 3 saniye daha evvel yola çıksaydım uçağın düştüğü yerde olabilirdim"

Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği olayda, eve çarpan uçağın parçaları altında kalmaktan son anda kurtulduğu güvenlik kamerasına yansıyan Yılmaz Özgür (60), yaşadıklarını anlattı.

Özgür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta markete gitmek için evden çıktığı sırada ani bir gürültü olduğunu belirterek, karşısından gelen kişinin hızla koşmaya başladığını söyledi.

Yoluna devam ettiğinde uçak sesinin geldiğini aktaran Özgür, şöyle konuştu.

"Mahallenin üzerinden sürekli uçak dolaştığından pek dikkate almadım. Ancak hızlı bir çarpmayla uçak tepemde görüldü. O sırada başımın üzerinde toz bulutu oluştu. Kendimi korumak amacıyla kaçtım. Uçağın minibüsün dibine saplandığını, çakıldığını görünce kaçmak zorunda kaldım. Daha sonra bana neden demedin diye karşımda gelen arkadaşa çıkıştığım esnada patlama oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun olduğu yere doğru yürüdüm. 112'yi aradım ancak ulaşamadım. Ancak birkaç dakika sonra bana dönüş yaptılar. Olayı bildirdim. Onlar da bilgilerinin olduğunu söylediler. Pilotları görmedim."

Özgür, bu sokakta çoğu zaman çocukların bulunduğunu, kaza okul saatinde yaşandığı için kimsenin olmadığını dile getirdi.

Kendisi için büyük tehlike olabileceğini vurgulayan Özgür, "Çarpma anında patlama yaşansaydı alevler beni yutabilirdi. Çünkü akaryakıtın içinde kalmıştım. Elbiselerim komple sıvıydı. 3 saniye daha evvel yola çıksaydım uçağın düştüğü yerde olabilirdim." dedi.

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