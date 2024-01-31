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  4. Marketin raflarından son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri çıktı

Marketin raflarından son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri çıktı

İHA İHA
31.01.2024 12:23 | Son Güncelleme:
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Gebze’de bir markete denetim yapan zabıta ekipleri, son kullanma tarih geçmiş onlarca süt ürünü tespit etti.

Aralarında son kullanma tarihinden yaklaşık 2,5 ay geçmiş olan süt ürünlerinin de bulunduğu bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir markette yaptığı denetimde, birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Ürünlerin arasında, son kullanma tarihinden yaklaşık 2,5 ay geçmiş olan süt ürünlerinin bulunduğu da belirlendi. Ürünleri raflardan toplayan ekipler, söz konusu markete yönelik tutanak hazırladı. Toplanan ürünler zabıta ekiplerinin gözetiminde imha edildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların halk sağlığını tehdit eden bir durumla karşılaşması durumunda Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak şikayetlerini bildirmelerini istedi.

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