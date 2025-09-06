SPOR

Markkanen'den Jokic'e övgü: 'Dünyanın En Tehlikeli Oyuncusu'

Lauri Markkanen, NBA'de ve milli takımda defalarca karşılaştığı Nikola Jokic'i dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak tanımladı ve Sırbistan'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki şansını değerlendirdi.

Berker İşleyen

Finlandiya Milli Basketbol Takımı'nın (Susijengi) yıldızı Lauri Markkanen, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile oynayacakları kritik maç öncesinde rakip takımın en önemli oyuncusu Nikola Jokic hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Markkanen, Jokic'i 'dünyanın en tehlikeli basketbolcusu' olarak nitelendirerek, Sırp yıldızın sadece skorer kimliğiyle değil, aynı zamanda takım arkadaşlarını oyuna dahil etme yeteneğiyle de öne çıktığını vurguladı. İki oyuncu, NBA ve milli takım seviyesinde sayısız kez karşı karşıya geldi ve Markkanen, Jokic'in oyun zekasına ve çok yönlülüğüne duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Markkanen, Sırbistan'ın turnuvadaki şansına da değinerek, Bogdan Bogdanovic'in sakatlığına rağmen Sırbistan'ın hala favori olduğunu belirtti. Finlandiya'nın Sırbistan karşısında galibiyet şansının zor olduğunu kabul eden Markkanen, takım olarak en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini söyledi. "Sırbistan, turnuvanın en güçlü takımlarından biri. Jokic gibi bir oyuncuya sahipler ve kadroları çok derin. Bizim için çok zorlu bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız," dedi Markkanen. Finlandiya'nın çeyrek finale yükselebilmesi için Markkanen'in Sırbistan karşısında olağanüstü bir performans sergilemesi bekleniyor. Takımın diğer oyuncularının da Markkanen'e destek vermesi ve savunmada disiplinli bir oyun ortaya koyması gerekiyor.

Markkanen'in kariyeri de oldukça parlak. 50 milli maçta 1000'den fazla sayı kaydetti ve NBA'de 450 maça çıktı. NBA'deki kariyer ortalaması 18.2 sayı ve 7.1 ribaund olan Markkanen, 2023'te NBA'in En Çok Gelişme Kaydeden Oyuncusu ödülünü kazandı ve All-Star seçildi. Jokic ise 2020'lerden itibaren NBA'e damga vurdu ve 3 kez NBA MVP'si seçilerek adını tarihe yazdırdı.

Lauri Markkanen'in Nikola Jokic'e yönelik övgü dolu sözleri, iki yıldız oyuncu arasındaki rekabetin ve saygının boyutunu gözler önüne seriyor. Finlandiya'nın Sırbistan karşısındaki mücadelesi, Avrupa Şampiyonası'nın en çok merak edilen maçlarından biri olacak. Markkanen'in performansı, Finlandiya'nın turnuvadaki kaderini belirleyecek.

Basketbol
