Marko Arapovic Galatasaray’da

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda forvet ve pivot bölgesinde oynayan Hırvat basketbolcu Marko Arapovic anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arapovic ile 2+8 aylık opsiyonlu sözleşme imzalandığı belirtildi.
Basketbola KK Kaptol Zagreb ile başlayan 22 yaşındaki basketbolcu, Cibona Zagreb ve Cedevita Zagreb takımlarının da formalarını giydi.
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