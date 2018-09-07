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Marko Arapovic Galatasaray’da

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, forvet ve pivot pozisyonunda oynayan Hırvat basketbolcu Marko Arapovic ile 2+8 aylık opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Marko Arapovic Galatasaray’da

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda forvet ve pivot bölgesinde oynayan Hırvat basketbolcu Marko Arapovic anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arapovic ile 2+8 aylık opsiyonlu sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbola KK Kaptol Zagreb ile başlayan 22 yaşındaki basketbolcu, Cibona Zagreb ve Cedevita Zagreb takımlarının da formalarını giydi.

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Marko Arapovic Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi

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