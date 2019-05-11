Marko Guduric, heyecanla Dörtlü Final'i bekliyor

Fenerbahçe Beko'nın Sırp basketbolcusu Marko Guduric, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon finalde kaybettikleri şampiyonluk kupasını bu sezon kaldırmak istediklerini söyledi. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak sarı-lacivertlilerin bu sezon bütün Avrupa Ligi maçlarında forma giyen istikrarlı oyuncusu Guduric, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon ülkesinin başkenti Belgrad'da oynanan ve finalde Real Madrid'e kaybettikleri final maçını unutamadığını anlatan Guduric, şöyle konuştu:

"Orası benim, Kalinic'in ve başantrenörümüz Obradovic'in ülkesi. Geçen sene Belgrad'da kaybetmek bizim için zordu. Finali kaybetmek tüm takım arkadaşlarım için zordu. Belgrad'da finali kaybettiğimizden bu yana tekrar burada olmayı hayal ettim. Ben oyunumu geliştirmeye çalıştım. Takım olarak geliştik. Hep söylüyorum, Dörtlü Final tek bir maç üzerinden oynanıyor. Her şey olabilir."

"MAÇIN ANAHTARI MİCİC'İ DURDURMAK"

Marko Guduric, Dörtlü Final'in ilk maçında karşılaşacakları Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu olan vatandaşı Vasilije Micic'e dikkati çekti. Micic'le 2015-2016 sezonunda Kızılyıldız'da birlikte forma giydiklerini hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Micic çok iyi bir oyuncu. Basketbolunu çok geliştirdi. Anadolu Efes'in lider oyuncusu diyebiliriz. Bizim için anahtar noktalardan birisi onu durdurmak olacak." ifadelerini kullandı. Anadolu Efes karşısında zor bir maç oynayacaklarını vurgulayan Guduric, "Dörtlü Final'de her maç zordur. Sakat oyuncularımız var ve zor bir maç olacak. Biz sezon başındaki ilk hedefimizi başardığımız için mutluyuz. Önümüzdeki hedef için de çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.