Marko Simic: Fenerbahçe beni istedi

Ülkesinin takımlarından Perjica Jakarta'da forma giyen Marko Simic, Fenerbahçe'yle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

31 yaşındaki golcü oyuncu, kulübüyle sözleşme imzalamadan önce kendisine Fenerbahçe ve AZ Alkmaar'ın teklifi yaptığını açıkladı.

Tecrübeli forvet takımıyla çıktı 75 maçta 55 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. (Takvim)

