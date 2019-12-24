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Marko Simic: Fenerbahçe beni istedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Perjica Jakarta'nın golcüsü Marko Simic'ten Fenerbahçe itirafı geldi. Hırvat golcü, takıma transfer olmadan önce Fenerbahçe ve AZ Alkmaar'dan teklif aldığını açıkladı.

Marko Simic: Fenerbahçe beni istedi

Ülkesinin takımlarından Perjica Jakarta'da forma giyen Marko Simic, Fenerbahçe'yle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

31 yaşındaki golcü oyuncu, kulübüyle sözleşme imzalamadan önce kendisine Fenerbahçe ve AZ Alkmaar'ın teklifi yaptığını açıkladı.

Tecrübeli forvet takımıyla çıktı 75 maçta 55 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. (Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
Marko Simic Fenerbahçe Perjica Jakarta AZ Alkmaar

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