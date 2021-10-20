SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Markus Gisdol: Fatih Terim'e kurt hoca derler

Markus Gisdol: Fatih Terim'e kurt hoca derler

20.10.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Markus Gisdol: Fatih Terim'e kurt hoca derler

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında konuk edecekleri Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK HAZIRIZ"

Takım olarak maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Gisdol, "Oyuncularım Galatasaray ile oynamaya hazır. 5 gündür takımla çalışıyoruz ve 5 günde oynayacağımız 2. maçımız olacak. Yarınki maça çok iyi hazırlandık. Galatasaray'ın lider olduğunu biliyoruz. Maçın öneminin farkındayız. Taraftarların yarınki maçtan beklentisi eğlenmektir. Avrupa Ligi maçları özel maçlar oluyor." dedi.

"FATİH TERİM'E KURT HOCA DERLER"

Fatih Terim hakkında konuşan Alman teknik adam, "Fatih Terim'i tanıyorum, kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Almanya'da ona kurt hoca diyorlar." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ÇOK BASKI YAPIYOR"

Galatasaray'ın oyununu takip ettiklerini dile getiren 52 yaşındaki teknik direktör, "Galatasaray'ın oyununda teknik direktör dokunuşu görünüyor. Taktik olarak çok disiplinli oynuyor. Rakibe sürekli baskı yapıyorlar. Kenarlarda sürekli hücum etmek için koşan çok hızlı oyuncuları var. Üzerinde çalışmamız gereken şeyler bunlar olacak." şeklinde konuştu.

"GENÇLİK VE TECRÜBE KARIŞIMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Son olarak, gençlerle tecrübeli oyuncuları harmanlamaları gerektiğini vurgulayan Lokomotiv Teknik Direktörü, "Genel olarak stratejimiz genç oyuncuları as takıma çıkarmak. Yakın zamanda bunu gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Tabii ki takım, başarıya sadece genç oyuncularla ulaşamaz. Guilherme ve Smolov gibi daha deneyimli ve kalifiye oyunculara da ihtiyacımız var. Gençlik ve tecrübe karışımına ihtiyacımız var. Bu süreci adım adım geçeceğiz. Tecrübeli ve genç bir oyuncu eğer aynı seviyedeyse formayı genç olan alacak." diyerek sözlerini noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
Frankfurt, uzatmada penaltıyla güldüFrankfurt, uzatmada penaltıyla güldü
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

Kritik maç öncesi G.Saray açıkladı! Arda Turan...

Kritik maç öncesi G.Saray açıkladı! Arda Turan...

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Fenerbahçe'den tarihi protesto!

Fenerbahçe'den tarihi protesto!

Ferdi'den tepki çeken Milli Takım açıklaması

Ferdi'den tepki çeken Milli Takım açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.