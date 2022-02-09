Marmara Belediyeler Birliği, UNDP ile birçok alanda iş birliği yapacak

KOCAELİ (AA) - ​​​​​​​Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Selim Sırrı Paşa Konağı'nda düzenlenen törende, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton arasında imzalanan anlaşma kapsamında, birçok alanda iş birliği yapılması hedefleniyor.

Büyükakın, yaptığı konuşmada, UNDP ile 2 protokol imzaladıklarını belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile UNDP arasında Kartepe Zirvesi öncelikli bir protokol oluşturulduğunu kaydetti.

Kartepe'nin şehircilik zirvesinin merkezi haline geldiğini ve mart ayında bir zirve gerçekleştirileceğini vurgulayan Büyükakın, UNDP'nin Kartepe'de bir partner olarak sürece katılım sağlayacağını anlattı.

- "UNDP'nin bize ciddi katkı sağlayacağını biliyoruz"

Büyükakın, UNDP'nin bu katkısının Kartepe Zirvesi'nin kaliteli şekilde devam edebilmesi ve düzeyinin artması için çok kıymetli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kartepe Zirvesi uzunca süredir yapılmakta ve önemli seviye ortaya koydu. Ulusal ve uluslararası çok sayıda akademisyen ve uzmanlar tarafından çok ciddi ilgi gördü. Sivil katılımın güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların dahil edilmesi anlamında ciddi gayret sarf edildi. UNDP'nin de sürece dahil olmasıyla bu konudaki gelişmenin çok daha güçlü olacağını ve başarılı şekilde ilerleyeceğini tahmin ediyoruz.

Özellikle gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar konusunda yapılacak çalışmalarda ve dayanıklı şehirler konusundaki çalışmalarda UNDP'nin bize ciddi katkı sağlayacağını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bunu hep birlikte göreceğiz. Marmara Belediyeler Birliği arasındaki protokolde, özellikle çevre başlığını önceleyen ama aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle alakalı çalışmalarla da katkı sağlayacak."

Büyükakın, geçen yıl Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın ardından yapılan çalışmalara değinerek, UNDP'nin katkılarını önemsediklerini, iklim değişikliği konusunda da katkıları olacağını kaydetti.

- "Kocaeli ile güç birliği yapmaktan onur duyuyoruz"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton da iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kartepe Zirvesi'nde iklim değişikliği, sürdürülebilir şehirler gibi birçok farklı konuları ele alacaklarını belirtti.

Aynı zamanda göç konusunu da ele alacaklarını vurgulayan Vinton, "Kentsel alanlarda yaşayan ve çalışan insan oranının gittikçe artıyor olması göz önüne alındığında, şehirler sürdürülebilir kalkınmanın temel aktörü olarak ortaya çıkıyor. Şehirler bugün karşı karşıya olduğumuz zorlukların birçoğunun kaynağı ama aynı zamanda çözüm aramak için bir araya geldiğimiz forumlar. Bunun için bu yılın Kartepe Zirvesi'nin içeriğini oluşturmak üzere Kocaeli ile güç birliği yapmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

