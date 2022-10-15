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Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

15.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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Fırtına Marmara Bölgesi

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