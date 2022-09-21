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Marmara Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı

21.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece yarısından itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinde kuvvetli, Sakarya'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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sağanak uyarı

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