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Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

26.09.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi’nde oluşan poyraz fırtınası sebebiyle çok sayıda balıkçı teknesi denize açılamadı.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Poyraz sebebiyle uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bu sabah Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu. Poyraz fırtınasının etkili olması sebebiyle Tekirdağ’da bulunan birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.

Diğer yandan uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirleyerek fırtınanın geçmesini bekliyor.
Fırtınanın Perşembe günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

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