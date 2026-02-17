Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltında... Ünlülere yönelik yeni operasyon

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaan Tangöze

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; operasyon kapsamında 17 isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında; Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun olduğu öğrenildi.



İsmail Hacıoğlu

Murat Dalkılıç



Kemal Doğulu

İşte o isimlerin tamamı;

Hakan TUNÇELLİ

Sırrı Murat DALKILIÇ

Rıza Kaan TANGÖZE

Murat CEVAHİROĞLU

Barış TALAY

Hakan KAKIZ

Kemal DOĞULU

Murat ÖZTÜRK

Murathan KURT

Nailcan KURT

Alihan TAŞKIN

Tolga SEZGİN

Ramazan BAYAR

Aygün AYDIN

Buse Görkem NARCI

İsmail HACIOĞLU

Furkan Koçan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle;



Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)’si, bugün saat:02.00’da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram “marihuana” maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ayrıntılar geliyor...