Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltında... Ünlülere yönelik yeni operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında; Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun olduğu öğrenildi.

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltında... Ünlülere yönelik yeni operasyon
Öznur Yaslı İkier

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. Uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltında... Ünlülere yönelik yeni operasyon 1

Kaan Tangöze

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; operasyon kapsamında 17 isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında; Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu'nun olduğu öğrenildi.

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltında... Ünlülere yönelik yeni operasyon 2
İsmail Hacıoğlu

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltında... Ünlülere yönelik yeni operasyon 3


Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, İsmail Hacıoğlu gözaltında... Ünlülere yönelik yeni operasyon 4
Kemal Doğulu

İşte o isimlerin tamamı;

Hakan TUNÇELLİ
Sırrı Murat DALKILIÇ
Rıza Kaan TANGÖZE
Murat CEVAHİROĞLU
Barış TALAY
Hakan KAKIZ
Kemal DOĞULU
Murat ÖZTÜRK
Murathan KURT
Nailcan KURT
Alihan TAŞKIN
Tolga SEZGİN
Ramazan BAYAR
Aygün AYDIN
Buse Görkem NARCI
İsmail HACIOĞLU
Furkan Koçan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)’si, bugün saat:02.00’da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram “marihuana” maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
Aslında herkesi alsanız da sadece kendiniz yaşasanız bu dünyayı
Baronlar yakalanmali kullananlar daha önce bu malzemeleri kim getirip pazarliyor bu kadar kolaymi
muazzamm….! devam edin
