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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetmesiyle trafik akışı başladı

01.11.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetmesiyle trafik akışı başladı

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetmesiyle trafik akışı başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarındaki şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede 4 gündür süren ve hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgar nedeniyle paydos eden balıkçıların bekleyişinin sona erdiğini, balıkçıların havanın dinmesiyle avcılığına devam edeceğini söyledi.

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