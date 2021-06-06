Marmara Denizi'ndeki müsilajın ekonomiye kazandırılması için saha çalışması başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından Marmara Denizi'nde geniş alanlarda yayılan müsilajın (deniz salyası) tarım başta olmak üzere farklı alanlarda ekonomiye kazandırılması için numune alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bursa Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, BTÜ, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) temsilcilerinin katılımıyla komisyon oluşturuldu.

Müsilaj oluşumuna etki eden faktörlerin belirlenerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve "Bursa Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Eylem Planı"nın hazırlanmasını hedefleyen komisyon çalışmalarına başladı.

Ayrıca, denizden toplanan müsilajın gübre veya farklı ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması da hedefleniyor. Bu kapsamda, projenin uygulayıcısı BTÜ Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz, bir süredir laboratuvarda devam eden çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi deniz temizleme aracı ile Mudanya ilçesinden Marmara'ya açılarak numune topladı.