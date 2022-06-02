YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon lira ceza kesildi

02.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki platformdan Marmara Denizi'ne asetik asit verdiği saptanan gemiye 19 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi - Çevre denetim ekipleri, son 51 gündeki denetimlerinde, 155 işletme ve 7 gemiye toplam 63 milyon 611 bin 194 lira idari para cezası uyguladı, 50 işletme faaliyetten men edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne asetik asit tahliye ettiği saptanan gemiye 19 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021'de 57 binin üzerinde denetim yapan çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği konusunda yetkilendirilen kurumlarla Marmara Bölgesindeki denetimlerini de kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda son 51 günde, 8 bin 865'i tesis ve 27 bin 548'i gemi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştiren ekipler, atık su arıtma tesislerinden 591 atık su numunesi aldı.

Yapılan incemeler sonucunda 155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 lira, 7 gemiye 36 milyon 505 bin 726 lira olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 50 işletme faaliyetten men edildi.

- Gemiye 19 milyon lira ceza

Denetimlerde, Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı "Trency Taipei" isimli tanker gemisinin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki "Likit Port Dolfen Platformu"ndan Marmara Denizi'ne asetik asit verdiği ihbarı da incelemeye alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı, olay yerinde yaptığı incelemede 871 kilogram asetik asitin Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.

Tekirdağ Liman Başkanlığı, dökülen atığın tehlikeli olması sebebiyle, "Trency Taipei" isimli gemi hakkında, Çevre Kanunu uyarınca işlem yaparak, verilecek cezayı 10 kat artırdı.

Bu kapsamda Bakanlık koordinasyonunda Liman Başkanlığı tarafından gemiye, 19 milyon 57 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Kastamonu'da inşaattan düşen işçi öldüKastamonu'da inşaattan düşen işçi öldü
İtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldıİtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Haziran Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:15
Öğle
12:52
İkindi
16:48
Akşam
20:18
Yatsı
22:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

“Tatilden geldim sevgilimi aldatırken yakaladım”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Ünlü sunucunu kalçasına atılan şaplak karşısında şoke oldu!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.