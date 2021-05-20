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Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Gemlik'te dereleri kapladı

20.05.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nin birçok noktasına yayılan "deniz salyası" Gemlik'te dereleri kapladı

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Gemlik ilçesindeki derelerin denize döküldüğü alanlara da yayıldı.

Gemlik Körfezi'ni kaplayan deniz salyası, ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle derelerde de görüldü.

Beyaz tabakanın, dereye de yayılması çevre sakinlerini rahatsız etti.

Müsilaj, derelerde yaklaşık 600 metre kadar yayıldı.

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