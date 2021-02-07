Marmara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

EDİRNE (AA) - Marmara Bölgesi'nde rüzgarın gece saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinden itibaren başlayacak etkili rüzgarın Güney ve Güneybatı yönlerinden bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri) fırtına (50-70 kilometre/saat), bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri) ise yer yer kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

