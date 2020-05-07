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Marmarabirlik 13 Mayıs'ta ortaklarına 27 milyon lira ödeme yapacak

BURSA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Marmarabirlik 13 Mayıs'ta ortaklarına 27 milyon lira ödeme yapacak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), 2019-2020 kampanyasında aldığı 43 bin 500 ton ürüne karşılık ortaklarına yapacağı 27 milyon liralık son ödemeyi bu ay gerçekleştireceği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ürün alım planı dahilinde geçen ay sonundaki ödemelerini 10 Nisan'a çeken Marmarabirlik'in, 27 milyon lira da 13 Mayıs'ta ortaklarının hesaplarına aktarılınca borcu kalmayacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ortaklardan alınan ürünlerin 18-28 kalibre olanlara 50 kuruş, 29-30 kalibrelere de 25 kuruş olmak üzere kilogram başına destekleme verilmesinin kararlaştırıldığını aktardı.

Bu kapsamda üreticilerin alacağı desteklemenin 17 milyon lira olduğunu belirten Asa, "Ortaklarımızın ürün alım planı dışında teslim ettiği kota fazlası ürün bedelleri ve kilogram başına verilen destek ödemelerinin tamamı 13 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Asa, piyasa koşullarının altındaki fiyatlardan gübre ve zirai ilaç dağıtımı yaptıklarına da değinerek, ortakların bir sonraki ürün alım kampanyasında teslim edeceği ürün bedellerinden kesilmek üzere 21 milyon liralık gübre ve zirai ilaç dağıttıklarını bildirdi.

Asa, marka olarak dünyada bilinirliklerinin artığına işaret ederek,"Marmarabirlik'in sürdürülebilir yapısının devam etmesi için planlı bir şekilde ürün alımı yapılmalı. Ürün alabilmek için de kooperatiflere depolama tesisleri, entegre tesislerimize de yatırımlar yapılmalıdır. Bunun yanında satışları artırmak için yurt içi ve yurt dışında yeni satış ağları oluşturulmalı, tanıtım ve reklam çalışmalarına daha da önem verilmelidir. 2010 yılından bugüne yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz. Büyümek ve ortaklarımızın refah seviyesini artırmak için yatırım yapmaya devam etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Marmarabirlik kendi yağı ile kavrulacak güçtedir"

Hidamet Asa, ürün bedellerinin ödenmesinde bugüne kadar kredi kullanmadıklarını ve bu sistemin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha çok ürün alabilmek için ödemelerin belirli bir takvime yayılması gerektiğini belirten Asa, şunları kaydetti:

" Marmarabirlik'in kampanya döneminde aldığı ürün bedellerinin tamamını peşin olarak ödemesi mümkün değildir. Bugüne kadar kurduğumuz sistem ile önce planlı bir ürün alımı yapılmakta, pazarlama tarafından satış stratejisi belirlenmekte, satışlardan geri dönüşlere göre üreticiye ürün bedelleri ödenmektedir. Bunun dışında başka bir sistem yoktur. Kısaca Marmarabirlik kendi yağı ile kavrulacak güçtedir."

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