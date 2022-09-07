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Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başlıyor

07.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "Ürün alım planımız verilecek rekolte beyanına göre belirleneceği için üreticilerimizin gerçeğe yakın rekolte beyanı vereceklerine inanıyoruz"

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2022-2023 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 12 Eylül'de başlayacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 ürün alım kampanyasında miktar olarak en yüksek ürün alımına hazırlık yapan Marmarabirlik'te rekolte beyan alımları 12 Eylül pazartesi günü başlayacak. Rekolte beyan alımları 14 Ekim cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Ana sözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, şunları kaydetti:

"Birliğimizin ürün alım planının olumsuz etkilenmemesi için verilen rekolte beyanının ne kadar önemli olduğunu ortaklarımız geçtiğimiz yıl tecrübe etmiş oldular. Ürün alım planımız verilecek rekolte beyanına göre belirleneceği için üreticilerimizin gerçeğe yakın rekolte beyanı vereceklerine inanıyoruz. Sahadan gelen bilgilere göre sofralık zeytin üretiminde rekoltenin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Faaliyet alanımız olan kooperatif bölgelerimizin tamamında 'var yılı' olacaktır."

Son 20 yılın en yüksek rekoltesini beklediklerini vurgulayan Asa, rekoltenin yüksek olduğu böyle bir yılda arz fazlalığının oluşmamasını temenni ettiklerini aktardı.

Asa, "Üreticilerimiz maliyet baskısı altında olduğundan doğal olarak fiyat beklentisi içinde. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak üreticinin emeğinin karşılığını alacak şekilde ürün alım fiyatları belirlenecektir. Bu kampanya döneminde de üreticilerimizin hakkı ve emeği korunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kampanya döneminde en yüksek alım miktarı için hazırlık yaptıklarını bildiren Hidamet Asa, ortaklarından gelecek rekolte beyanından sonra 2022-2023 iş yılı ürün alım miktarının belirleneceğini, bölge ve ülke rekoltesinin de ürün alım politikalarında etkili olacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
zeytin rekolte marmarabirlik

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