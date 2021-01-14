Marmarabirlik yarın ortaklarına 69 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik, 18-23 dane grubunda alınan kota fazlası ürün bedelleriyle kalan ortak borçlarının tamamı olan 78 milyon lirayı ise 17 Mart'ta ödemeyi planlıyor. Nakit akışının elverişli olması durumunda bu ödeme de erken yapılacak.

Nakit akışında yaşanan olumlu gelişmelerin ardından, 29 Ocak'ta yapılması planlanan 69 milyon liralık ödemeler erkene çekildi. Ortaklar yarın saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını alabilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 ürün alım kampanyasında ortaklardan 332 milyon lira tutarında 39 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarının teslim ettiği ürün bedellerinin kalan yüzde 50'sinin karşılığı olan 69 milyon lirayı yarın ödeyecek.

"İlkbaharda uzun süreli yağışlar, sonrasında meydana gelen dolu yağışı ve hasat döneminde kuraklık zeytin üretimini de olumsuz etkilemiştir. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Türkiye Raporu'na göre, tanedeki kayıp miktarı 145 bin ton, zeytinyağındaki kayıp miktarı ise önceki yıla göre 35 bin 562 tondur. Marmarabirlik faaliyet bölgesinde rekolte tahminlerinin altında bir üretim gerçekleşmiştir. Mudanya'da 10, Gemlik'te 8 mahallemizde yoğun dolu nedeniyle binlerce ton zeytin yağlık vasfına dönüşmüştür. Ürün alım kampanya öncesi 75 bin ton rekolte beyanı gelmesine rağmen hasat dönemi sona erdiğinde bu miktarın olmadığı anlaşılmıştır."

Asa, ürün alımlarının sona ermesiyle, yeni sezon öncesi ağaç bakımı için zirai ilaç ve Marmarabirlik markası organik gübre ile ilgili hazırlıklara başlandığını sözlerine ekledi.

2020-2021 iş yılı ürün alım kampanyası 10 Ocak'ta sona eren Marmarabirlik'te, ortakların teslim ettikleri ürün bedellerinin yüzde 50'si peşin ödenmişti.

