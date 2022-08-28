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Marmara'da hamsi, Karadeniz'de palamut, balıkçıları umutlandırdı

28.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Işık: - "Şu anda Marmara Denizi'nde bol miktarda hamsi görülüyor. Sezondan umutluyuz. Balıkçılarımız umutlu. Kazasız belasız bol bereketli bir sezon diliyorum" - DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber: - "Belki de denizlerimizde son 50 yılın en iyi palamut popülasyonunu göreceğiz. Erken olmasına rağmen şu anda palamut özellikle Çanakkale Boğazı'ndan bile geçmeye başladı. İstanbul Boğazı bölgesinde son yılların en büyük lüfer popülasyonunu bekliyoruz"

ÇANAKKALE/BALIKESİR/YALOVA (AA) - Denizlerde av sezonunun başlamasına sayılı gün kala onarımını tamamladıkları teknelerini yeniden suyla buluşturan balıkçılar, hamsi ve palamutta bolluk bekliyor.

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekleyen Çanakkale, Balıkesir ve Yalovalı balıkçılar, teknelerinin eksikliklerini giderip, ağlarını tamir ediyor.

Onarım sonrası teknelerini yeniden suya taşıyan balıkçılar, bu sezon Marmara Denizi'nde hamsiden, Karadeniz'de palamuttan bol av beklentisiyle son hazırlıklarını gözden geçiriyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine, 2022-2023 av sezonuna sayılı günler kala balıkçının her zamanki gibi denizden beklentisinin çok olduğunu söyledi.

Işık, bol av bekledikleri balık çeşitleriyle ilgili şöyle dedi:

"Karadeniz'deki palamudun yüzde 10'u Marmara'dan Ege Denizi'ne akıp gitti. Yaz döneminde avcılık yapanlarda sardalya beklentisi az oldu. Hava şartları da izin vermedi sardalya avlanmasına. Marmara Denizi'nde hamsi çok bol. Göz ve radarlarla yapılan gözlemlerde bazı bölgelerde daha yoğun görünüyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla şu anda Marmara Denizi'nde bol miktarda hamsi görülüyor. Karadeniz'de görünen palamut geçişlerinde, Marmara'da balıkçılarımız yakalayıp, değerlendirip parasını kazanabilir."

Motorin fiyatlarındaki artış nedeniyle balıkçıların sıkıntı yaşadığını anlatan Işık, hem bu konuda hem de en fazla 24 metre derinliğe kadar avlanılabilmesi uygulamasının esnetilmesi için destek beklediklerini belirtti.

Işık, geçiş dönemlerinde palamut, lüfer gibi balıkları yakalayıp tüketicilere sunmak istediklerini anlatarak, "Sezondan umutluyuz. Balıkçılarımız umutlu. Kazasız belasız bol bereketli bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul Boğazı bölgesinde son yılların en büyük lüfer popülasyonunu bekliyoruz"

DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber de bugünlerde denize çıkış için vizelerini, teknelerinin kontrollerini yaptırdıklarını bildirdi.

Biga ilçesi Kemer köyünde düzenlenecek törenle "Vira Bismillah" diyerek denize açılacaklarını dile getiren Karabiber, iki yıl önce müsilaj nedeniyle kötü bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Karabiber, şunları söyledi:

"2021-2022 sezonu ise daha kötü geçti. Sebebi de müsilaj nedeniyle balığın normal döngüsünü tamamlayamamış olmasıydı ama bu yılki verilere göre, öngörülerimiz Karadeniz'de muazzam bir palamut olduğu yönünde. Belki de denizlerimizde son 50 yılın en iyi palamut popülasyonunu göreceğiz. Erken olmasına rağmen şu anda palamut özellikle Çanakkale Boğazı'ndan bile geçmeye başladı. Karadeniz'de o kadar çok palamut var ki Çanakkale'de bile görülüyor. Çok erken olmasına rağmen lüfer görülmeye başladı. Yalova, İzmit Körfezi ve İstanbul tarafından lüfer görülüyor. İstanbul Boğazı bölgesinde son yılların en büyük lüfer popülasyonunu bekliyoruz. Marmara Denizi'nde çok iyi bir hamsi popülasyonu var. Ege'de sardalya var, kolyoz var. Bir hafta sonra durum daha net belli olacak ama şu anda denizin durumu çok iyi görünüyor."

- "Balık çeşitlerinde gelişme var"

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, balıkçılar olarak Karadeniz endeksli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Karataş, Yalovalı balıkçıların çoğunun palamut için Karadeniz'e gideceğini belirterek, "Denizlerde gelişmeler var. Hiç görmediğimiz balıkları Yalova'da görüyoruz. Mesela yıllardır mercan yavrularını görmüyorduk. Bu yaz epey bir mercan yavrusu oldu. Balık çeşitlerinde gelişme var. İnşallah bu daha da ileriye gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kooperatif üyesi balıkçı Bülent Arı ise özellikle çinekop, lüfer, palamut gibi çeşitlerde bol av beklediklerini, maliyetlerin uygun olması durumunda tüketicilere ucuz fiyattan balık yedirmek istediklerini ifade etti.

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