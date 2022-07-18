Marmara'da kısa süreli fırtına bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.
Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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