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Marmara'da kısa süreli fırtına bekleniyor

18.07.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'da kısa süreli fırtına bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.

Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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