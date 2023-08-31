YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Marmaray'da yolcunun başörtüsünü açmaya çalışan kişiye ilişkin soruşturma

Marmaray'da yolcunun başörtüsünü açmaya çalışan kişiye ilişkin soruşturma

31.08.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray'da, yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kişiye ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada, Marmaray'da yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kadın ile duruma tepki gösteren başka bir yolcu arasındaki tartışmanın yer aldığı görüntüler incelendi.

Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatılırken şüphelinin tespiti için emniyete talimat verildi.

Marmaray'daki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadının başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kadına tepki gösteren bir kişinin "Milletin giydiğine ne karışıyorsun? Ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı." dediği ve bu kişiler arasındaki tartışma yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da bu yıl 700 sıcak hava balon uçuşu yapıldıKapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da bu yıl 700 sıcak hava balon uçuşu yapıldı
Bursa’da yangın paniğiBursa’da yangın paniği
Bağcılar’da yaşlıların buluşma noktası Vefahane Yaşam Merkezi olduBağcılar’da yaşlıların buluşma noktası Vefahane Yaşam Merkezi oldu
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli İstanbul başörtüsü Marmaray emniyet

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:22
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:47
Yatsı
21:12

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Perşembe

Baran eczanesi
Fatih
Esra eczanesi
Kadikoy
Kadiköy çarşi eczanesi
Kadikoy
Onur eczanesi
Pendik
Akpinar eczanesi
Sancaktepe
Sanat eczanesi
Besiktas
Bağlarçeşme eczanesi
Esenyurt
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.