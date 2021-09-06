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Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

06.09.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos adasının batısı olduğu belirlenirken, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Muğla Marmaris

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