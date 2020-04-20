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Marmaris Emniyeti "Polis Yanındadır" marşıyla moral verdi

MUĞLA HABERLERİ  | 20.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Marmaris Emniyeti "Polis Yanındadır" marşıyla moral verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara moral vermek amacıyla kortej oluşturup "Polis Yanındadır" marşını dinletti.

Sinan Akçıl'ın yazıp bestelediği ve Demet Akalın ile birlikte seslendirdiği "Polis Yanındadır" marşı ekip otolarından dinletildi.

Vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği kortejde, motosikletli Yunus ve Şahin polisleri de yer aldı.

Elleride Türk bayraklarıyla balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, marşa alkışlarla eşlik etti.

İlçede sokakları dolaşan ekipler, salgına karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısı yaptı.

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Emniyet kortej Marmaris marş Muğla Polis

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