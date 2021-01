Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’dan yeni yıl ziyareti

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy beraberindeki ilçe protokol ile birlikte kurumları ziyaret ederek Emniyet güçleri ve Sağlık çalışanlarına baklava ikram edip yeni yıla beraber girdi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, İlçe Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan yeni yılda görev yapan kamu kuruluşlarını ziyaret ettiler.

2020 nin son saatlerindeki ilk ziyaretini Kordon Caddesi’nde bulunan Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi oldu. Burada görevli polis memurların yeni yılı kutlayarak başarı diledi. Ardından Yat Limanı’nda demirli devriye botunda görevli sahil güvenlik ekipleri yerinde hem ziyaret kutlama konuşması yapıldı. Kordon Caddesi’nde gece boyunca asayişi sağlayacak ve denetimleri yapacak olan trafik, asayiş ve motosikletli yunus timlerine ve bekçilere tedbirler ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında açıklama yapılarak yeni yılları kutlanarak görev dağılımı yapıldı.

Kaymakam Aksoy, Marmaris Devlet Hastanesine giderek nöbette olan sağlık çalışanlarına ‘’ 100 yılda bir gelen salgın bizim dönemimizi buldu, bu virüs ile mücadelede siz sağlık çalışanlarının katkısı büyük. Allah sizlerden razı olsun ‘’ dedi.

Marmaris-Muğla karayolunun 21’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Komutanlığı kontrol noktasına gelen protokol buradaki denetimleri inceledi. Marmaris Kaymakamı Aksoy, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlunun da katıldığı ziyarette, birlikte denetim yapan jandarma ve polis ekiplerinin yeni yılını kutlayarak baklava ikram etti.

Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy jandarma ve polislere şu açıklamayı yaptı: “ 2020 yılında pandemi ile çok büyük sıkıntılar yaşadık. El birliği içinde bu zorlu günleri atlatıyoruz. Çok can kurtardınız, hepiniz hem suçlulara karşı hem de salgın ile mücadele verdiniz. Uyuşturucu ile kaçakçılık ile verdiğiniz mücadele asla yadsınamaz. Hepiniz bu vatanın değerli evlatlarısınız. Sizlerin görevle veya başka her hangi bir sorununuz olursa hepimiz bir aileyiz her zaman yanınızdayım, birbirimize güvenmek ve kenetlenmemiz bizi daha güçlü yapar. 2020 yılını nasıl el birliği ile atlattıysak bu yılı da el birliği ile çalışarak, vatanımıza ve milletimize sahip çıkarak geçireceğiz. Hepinizin yeni yılını canı gönülden kutlarım”