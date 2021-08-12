Marmaris Körfezi'nde hareketlilik başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının kontrol altına alınmasının ardından, plajlar ve denizde hareketlilik başladı.
Armutalan Mahallesi'nde başlayıp İçmeler, Turunç, Osmaniye, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Hisarönü mahallelerinde 9 gün sonra kontrol altına alınan yangın sonrası Marmaris Körfezi'nde ve koylarda yatların ve teknelerin demir attıkları görüldü.
Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar ve tatilciler, Uzunyalı, İçmeler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı ve İçmeler Halk Plajı'nda güneşlenip, denize girdi.
Marmaris'i çevreleyen körfezde adrenalin tutkunları ve su sporları istasyonlarında jet ski, flyboard ve deniz paraşütüne binmeyi tercih etti.
Yerli ve yabancı birçok turistin özellikle su sporları tercih ettiği, yatların alargada beklediği körfezde, yangın süresince helikopterlerin su alması için bir süre deniz trafiği kapatılmıştı.
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