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Marmaris'te çevre temizliği sırasında bulunan kutudan çıkanlar şoke etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

Muğla Marmaris'te çevre temizliği yapan belediye personeli, kayalar arasında poşete konulmuş halde küçük bir kutu buldu. Kutunun içinden dişler, bir tutam saç ve çeşitli fotoğraflar çıktı. Kutu, polis ekiplerine teslim edildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi'nde çevre temizliği yaptı. Çevre temizliği sürerken, kayaya sıkıştırılmış naylon poşet içinde teneke kutu bulundu. Kutuyu açan ekipler, içinden çıkanlara şaşırdı.

FOTOĞRAFLAR, DİŞLER VE SAÇ TELİ ÇIKTI

Kutunun içinden Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ülkelerde çekilmiş fotoğraflar, plastik eldiven içine sarılmış vaziyette 2'si azı 4 diş ve bir tutam saç teli bulundu. Çağrılan polis ekiplerine, kutu ve içindekiler teslim edildi.

POLİS ARAŞTIRMAYA BAŞLADI

Polis, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen kutunun sahibini araştırmaya başladı. Kutunun içinden çıkan vesikalık bir fotoğraf elçiliklere bilgi için gönderildi ve kutunun kayıp olabileceği düşüncesiyle bilgi verdi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Kutu

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